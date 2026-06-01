CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Virginie Torelli, verrière d'art 03/06/2026 Natation : la jeunesse corse brille aux Championnats de France Juniors 01/06/2026 Stella Mare lance une application pour faire des citoyens des acteurs de la science 01/06/2026 Borgo : un accident de la circulation fait deux blessés 01/06/2026

U tempu in Corsica


le Mardi 2 Juin 2026 à 07:05

Le ciel est voilé du Nord au Sud pour toute la journée et pour tout lr monde à l'exception du Centre-Corse et du Fium'Orbu où des averses faibles et des orages pourraient se produire. Les températures maximales se situent toujours autour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos