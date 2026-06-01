U tempu in Corsica
Le ciel est voilé du Nord au Sud pour toute la journée et pour tout lr monde à l'exception du Centre-Corse et du Fium'Orbu où des averses faibles et des orages pourraient se produire. Les températures maximales se situent toujours autour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo