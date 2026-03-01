U tempu in Corsica
Les jours se suivent et se ressemblent : ciel voilé le matin, belles éclaircies et passages nuageux l'après-midi et toujours des températures de l'ordre de 18 à 19 degrés : il en ira encore ainsi en cette première journée du mois de mars.
Montemaiò (Mylène Sabiani)