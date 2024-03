U taravellu, fleur de Pâques par excellence !

L'asphodèle, plante emblématique du printemps et de la fête de Pâques, appartient à la famille des lys. Ses fleurs éclosent au sommet de longues tiges sèches et présentent un cycle de vie singulier : des fleurs épanouies, des fleurs fanées et des fleurs en forme de fruit qui disparaissent à l'approche de l'été. Dans la mythologie grecque et romaine, cette plante était associée à la Résurrection, un symbole qui perdure jusqu'à nos jours, faisant de l'asphodèle la fleur de Pâques.

Au fil des siècles, l'asphodèle a été utilisée à diverses fins. Autrefois, ses tiges servaient d'éclairage, d'où son surnom dans certaines régions corses de "luminellu". Ses feuilles étaient utilisées pour rembourrer les selles et les matelas, tandis que ses racines étaient réputées pour guérir les verrues. De plus, elles possèdent une valeur alimentaire similaire à celle de la pomme de terre, et ses tiges peuvent être consommées telles des asperges. De plus, la distillation des racines permet d'obtenir un alcool de grande qualité.

Mais l'asphodèle recèle également son lot de mystères. Dans les traditions corses, les jeunes gens ramassent ces fleurs lors de la préparation du bûcher de la Saint-Jean pour les brûler le soir venu. Le bulbe, une fois placé dans le feu, produisait une explosion semblable à un pétard. Cependant, l'asphodèle, et plus précisément sa tige, est également associée aux "mazzeri", des êtres surnaturels capables de provoquer la mort. Selon la légende, ces êtres se réunissent la nuit du 31 juillet pour se livrer à des combats avec des tiges d'asphodèles, marquant ainsi une période de conjuration contre les menaces de la canicule estivale, connue sous le nom de "suleoni".

Ainsi, l'asphodèle incarne à la fois la beauté du printemps et les mystères qui jalonnent les traditions corses, entre magie et folklore, offrant aux habitants de l'île une connexion profonde avec la nature et son histoire.