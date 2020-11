"U mercatu", l'épicerie multi-services qui fait revivre le village d'Ortiporiu

L’histoire débute un jour comme les autres avant le confinement du mois mars. La grand-mère de Paul, âgée de 71 ans, le prévient qu’elle doit descendre au supermarché de Borgu pour acheter des œufs.

Il faut environ 40 minutes pour se rendre jusqu’à la ville et cela aurait pu être évité s’il existait une épicerie sur place.

Après quelques réflexions le couple décide de combler ce manque et de se jeter dans l’aventure.

Le timing était parfait puisque Paul était en train d’acheter une bâtisse au village dont le garage sera finalement transformé en local commercial. Après quelques travaux, l’épicerie ouvrira enfin le 13 juillet 2020 et c’est Cassandra qui sera la tenancière de la boutique. Son expérience dans les métiers de la vente et son girl power sont épaulés par Paul sur son temps libre car il a conservé son emploi d’électrotechnicien.

Et du temps il en faut, car c’est un travail de tous les jours pour satisfaire au mieux la clientèle qui est ravie de cette ouverture comme nous l’explique Cassandra : « tous les jours les clients nous disent qu’ils sont contents et que nous n’avons pas intérêt à fermer boutique ».





Une clientèle concernée

Le démarrage n’a pas été facile mais avec le temps l’épicerie U mercatu d’Ortiporiu a su fidéliser sa clientèle en créant un véritable espace social plus qu’un commerce. C’était d’ailleurs l’objectif principal de Cassandra, passionnée par cette vie au village, qui avoue qu’elle a « voulu ouvrir l’épicerie pour découvrir les habitants et créer ce lien avec eux ».

Et les clients le lui rendent bien en jouant le jeu et en achetant chez eux des produits qu’ils pourraient trouver pour moins cher en grande surface. Pour Paul, il est aussi question de créer une dynamique dans un village qui a été peu à peu déserté, en mobilisant les artisans et les producteurs des alentours : « par exemple en ce qui concerne les pâtisseries on les achète à ma cousine pâtissière qui est installée au village, on achète aussi la charcuterie à un producteur de la commune. Le village commence à revivre et de l’activité se crée à l’image d’un restaurant qui a été ouvert cette année par trois frères vivant à Ortiporiu ».



L’idée est donc de rester en circuit court et de proposer un maximum de services au cœur du village. L’épicerie est d’ailleurs mutli-services : vente de bouteilles de gaz, dépôt de pain, café. Le couple et leur commerce font office de couteau suisse et ne sont pas près de s’arrêter en si bon chemin.





Des projets à venir

Pour proposer encore plus de choses il est question d’installer une borne de la française des jeux et de la vente de tabac. Mais il faudra attendre l’année prochaine peut être dans cette période d’incertitude. Pourtant Cassandra fait un constat de la fréquentation plutôt encourageant : « même après le premier confinement les gens restaient au village car ils avaient peur des endroits sur-fréquentés cet été et même s’il y a moins de monde l’hiver on ne sent pas trop la différence. Je suis plutôt confiante ».



La concrétisation de cette belle initiative peut être visualisée sur Facebook et Instagram via leur page U mercatu d’Ortiporiu ou en se rendant directement sur place. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 16 heures à 19 heures 30 mais fermée le mercredi l’hiver. Le dimanche l’épicerie reste ouverte de 9 heures à 14 heures sans interruption.