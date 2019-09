U festivale d’autunnu di a ruralita prend de l’ampleur et ses marques à Speluncatu

- Pourquoi cette édition est-elle plus longue ?

- Elle dure effectivement deux mois, elle débute ce samedi à Spelunca pour se clore le 1er décembre à la foire du marron à Evisa. C’est une façon de montrer que cette manifestation est le reflet d’une photographie en réduction du territoire insulaire. On visite, à la fois, des communes rurales et des communes urbaines comme Bastia, et surtout on entre dans la préfiguration du réseau San Martinu en Corse. C’est aussi le résultat de 11 ans de travail sur le territoire pour ouvrir de nouvelles perspectives. Quand on fait parler le territoire, on trouve des clés de développement.



- C’est-à-dire ?

- On vient abonder des politiques publiques et mieux cerner les nouveaux enjeux des territoires ruraux. La Corse n’existe pas sans sa ruralité qui contient toute sa richesse historique et sa substance patrimoniale, sans oublier tout l’immatériel sans lequel elle n’est plus la Corse. Donc, réaliser cette manifestation pendant deux mois au cœur de la ruralité est une façon, au fil des journées, de prendre le pouls des territoires face à la désertification, la cohésion sociale, la crise des déchets, la surconsommation… L’idée est de rendre ces territoires plus agréables à vivre et y faire revenir les gens. La culture et le patrimoine peuvent être des moteurs de ce retour, comme cela se fait ailleurs. Il faut inventer de nouvelles stratégies dans un esprit solidaire.



- Le festival débute, cette année, en Balagne. C’est une première ! Pourquoi Speluncatu ?

- Il y a quelques jours, le chemin toscan de Santa Giulia a croisé l’itinéraire de San Martinu qui disent, tous deux, des histoires millénaires. Ces grands personnages sont des sortes de totems. Samedi matin à Speluncatu, nous visiterons, via un itinéraire pédestre, des lieux qui recèlent du patrimoine martinien. Nous irons à la rencontre du vieux village de Giustiniani et de l’ancien site de San Martinu, situé en dehors du village. Speluncatu était une collégiale et donc son église était un lieu de pouvoir. L’après-midi, des conférences se tiendront au village à l’espace coworking et parleront d’une histoire plus contemporaine. Evelyne Luciani évoquera les prêtres balanins au 18ème siècle et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Suivie de la visite de l’église collégiale Santa Maria Assunta avec, en prime, un concert de l’organiste Elisabeth Pardon. Une journée très remplie avec la confrérie San Antone Abatte, dépositaire d’un riche patrimoine polyphonique.



- Le festival s’étend géographiquement. Quelles sont les nouvelles communes concernées ?

- De nouvelles communes du Cap Corse comme San Martinu di Lota, Luri, ou du Nebbiu comme Muratu. Une incursion en Castagniccia à La Porta, Carchettu et Piedicroce. Plus au Sud avec des journées à Linguizetta – Canale di Verde, Matra, Pianellu… Encore plus au Sud avec de nouveau Sotta et Santa Lucia di Tallà. Enfn, Casaglione et Evisa. Nous investissons près de 28 communes dans une succession de journées thématiques qui sont la préfiguration de l’itinéraire culturel européen de San Martinu. La dynamique est bel et bien enclenchée dans les communes qui participent à ce festival depuis plusieurs années. Les actions se capitalisent. Plus nous avançons dans la connaissance du territoire, plus nous avançons dans la mise en place de l’itinéraire, plus nous réussirons à valoriser nos territoires à partir de leurs ressources propres. L’idée est de faire bien comprendre le territoire, comment il s’articule, et de redonner aux gens la mémoire de ce qu’il était parce que sans mémoire, on ne peut pas faire de développement !



Propos recueillis par Nicole MARI.