U Rupione Surf Festival : un beau succès pour la 3ème édition

"Un week-end exceptionnel, au-delà de nos attentes, un franc succès, de la convivialité, du partage, un beau spectacle", résume avec enthousiasme Yann Pancrazi, l'un des organisateurs.Tout au long du week-end, les compétitions se sont enchaînées avec des performances impressionnantes de surfeurs, jeunes et moins jeunes, profitant de conditions idéales. "Les vagues étaient au rendez-vous, et les conditions ont été très favorables pour offrir au public le spectacle qu’il attendait", explique l’organisateur. Malgré la jeunesse du club, le pari risqué d’organiser pour la première fois les championnats de Corse a été couronné de succès.Mais le show n’était pas uniquement sur l’eau. Sur le sable, un village festif accueillait les spectateurs venus en nombre, créant une ambiance chaleureuse et décontractée. "Nous comptions sur du monde, mais à ce point, c’était inespéré. Plus de 300 personnes sur la plage dimanche", s’étonne Yann Pancrazi. Le clou du spectacle ? Un coucher de soleil somptueux, sublimé par des DJ locaux qui ont offert une ambiance digne des plus belles soirées d’Ibiza.L’aspect festif s’est doublé d’une initiative solidaire avec une tombola qui a permis de récolter plus de 4000 euros en faveur de l’association Les Feux follets, engagée auprès des enfants malades. "C’était un vrai plus pour le festival, les gagnants étaient ravis, et l’ont montré bruyamment !", se réjouit Yann Pancrazi. Cette mobilisation généreuse est un motif de grande fierté pour le jeune club, déjà motivé pour l’avenir. "Cela nous donne l’envie de continuer, de collaborer avec nos amis, et de faire avancer les choses toute l’année."Ce festival, au-delà de la compétition, a surtout permis de rappeler à quel point la beauté de la Corse et la passion du surf se conjuguent parfaitement. "Pourquoi partir au bout du monde quand on a le paradis à deux pas de chez nous ?", s’interroge Yann Pancrazi, le regard tourné vers la mer. Un sentiment partagé par beaucoup, qui garantit déjà le succès des éditions futures.