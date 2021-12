U Ringraziamentu di l'annu, la dernière cérémonie religieuse de l'année

- Qu'est-ce que u ringraziamentu ?

-Dans toute la Corse, on fait la messe du ringraziamentu, c'est une tradition qui est ancrée dans le 'spiritu lucale' il n'y a pas de consignes particulières de l'évêché, pendant ce rassemblement un peu solennel on rend grâce à Dieu, on remercie pour ce qui s'est passé pendant l'année, on souhaite une bonne fin d'année, mais on ne se souhaite pas encore les vœux de la nouvelle année. C'est un rendez-vous que beaucoup attendent. De mes souvenirs d'enfance, je me rappelle que pendant u ringraziamentu, le célébrant présentait la dernière eucharistie de l'année et ouvrait sur un bilan pastoral, mais pas seulement. On évoquait aussi tout ce qui concernait le denier de l'église. Aujourd'hui, je procède de la même manière, mais chaque prêtre fait comme il l'entend. Ce qui est essentiel est que Dieu soit le premier servi, ensuite on peut faire un bilan et arriver aux choses matérielles. Dans le courant de l'année, la paroisse reçoit de l'argent des fidèles qu'elle utilise pour entretenir la maison de Dieu afin qu'elle soit agréable pour chacun, les fenêtres de l'église ne tiennent pas par l'opération du Saint Esprit. Cet argent aide aussi certains fidèles à participer aux pèlerinages. Le fidèle fait partie d'une communauté, c'est comme une famille, lors du ringraziamentu on fait une synthèse de tout ce qui permet d'assurer notre mission, et par honnêteté morale, je remercie aussi les fidèles pour leur générosité parce que l'église ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche.



- Merci, un mot simple ?

- Au-delà de la liturgie, u ringraziamentu demeure un moment où chacun remercie Dieu aussi avec ses propres mots, tout le monde se sent concerné. Merci est un mot qui n'est pas facile à dire dans un monde de consommation, où tout s'achète. Remercier, ce n'est pas s'acquitter d'une dette, c'est manifester sa joie, ici réside l'esprit du ringraziamentu, ce moment chaleureux, où on fait acte de pénitence, puis on remercie Dieu. Il s'agit d'un temps de silence en soi, pendant lequel on dit un remerciement personnel avec son propre ressenti. C'est la dernière messe de l'année et chez nous on a un côté très familial, il y a des personnes qui viennent pour cet office, et qu'on ne voit jamais toute l'année. U ringraziamentu est une tradition très présente dans les églises en Corse qui met l'accent sur le pardon et l'action de grâce pour l'année écoulée, mais il permet aussi d'ouvrir sur l'avenir et de formuler des souhaits, c'est un grand message de projets concrets qu'on exprime pour l' année à venir.



U ringraziamentu di l'annu, messe à Notre-Dame de Lourdes: vendredi 31 décembre, 18 heures.