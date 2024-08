U Mucale : les terrains municipaux seront finalement vendus 40€ le m2 aux primo-accédants

Plusieurs futurs acquéreurs, accompagnés par les élus locaux et territoriaux, étaient sur place pour entendre le maire plaider leur cause pour les uns et pour le soutenir dans sa démarche, pour les autres.

" Aujourd’hui, la Cour des comptes nous reproche, malgré un suréquilibre de 480k€, en vendant les parcelles à 40€ le m2, d’endetter la commune en la dépossédant de son foncier sous prétexte que le terrain vaut 1 250 000€. On nous demande de faire du bénéfice, mais nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice," explique le maire Jean-Baptiste Filippi.





Pour rappel, la municipalité d’U Mucale avait fait l’acquisition de 2 terrains, un dans la plaine et l’autre à la sortie du village pour permettre à de jeunes familles corses de devenir propriétaires. Le prix de ces terrains est fixé depuis le début du projet à 40€ du m2.

" C’est un projet d’accession à la propriété qui date d’il y a 3 ans. C’est pour permettre aux jeunes d’acheter dans leur village. Un projet de 18 lots sur les Terrazzone et 14 en haut. C’est un projet qui ne coûte rien à la commune et qui a en fin, un sur équilibre de 480k€, nécessaires à la construction de notre école" continue Jean-Baptiste Filippi.

Plusieurs délibérations avaient depuis été validées par le contrôle de légalité. "Mais la Cour des comptes a été saisie. Elle estime que pour ne pas appauvrir la commune, il faut faire 1 250 000 € de bénéfices supplémentaires sur la vente de ce lotissement. Notre seul bénéfice c’est de pouvoir installer 32 familles sur la commune. Ce sont des gens qui vont participer à la vie du village, payer du foncier, mettre leurs enfants dans notre école".

Les futurs acquéreurs ont déjà pour certains contracté un prêt et validé leurs projets chez un architecte, des accords ont été signés, de l’argent a été déboursé. Mais avec un prix passant de 40€ à 73€, nombre d’entre eux seraient forcés de renoncer. " Aujourd’hui, il semblerait qu’une solution ait été trouvée pour revenir au prix initial de 40€, après une discussion en interne avec le préfet et le sous-préfet et grâce à l’appui de la CdC et tous les élus ici présents. Mais il est dommage de devoir en arriver là ", a conclu le maire.