« U Mondu di Ditu Mignuleddu », un sentier thématique à découvrir dans le Taravu

L’inauguration a également été l’occasion de célébrer le renouvellement de la labelisation "Sites Rivières Sauvages" pour le fleuve Taravu et le classement de ce dernier en Espace Naturel Sensible de Corse. "Le renouvellement de la labellisation pour cinq nouvelles années, jusqu’en décembre 2026, et son extension au niveau 3, c’est-à-dire le niveau le plus élevé, va permettre la poursuite et le renforcement de la démarche de préservation et de valorisation de la richesse que constitue le fleuve du Taravu." détaille la collectivité de Corse



A ce jour, le Taravu fait partie des trois seules rivières à posséder cette certification, avec l’Estéron et le Travu, autre fleuve côtier corse "le label Rivières Sauvages est le fruit d’un long effort collectif qui réunit des acteurs de tous horizons : gestionnaires des bassins versants, institutions, collectivités territoriales, entreprises, associations de protection et gestionnaires des milieux naturels, riverains etc... Il poursuit un double objectif : reconnaître la naturalité extraordinaire de nos rivières et honorer l’engagement, le travail, la détermination d’une communauté humaine d’un territoire."