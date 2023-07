U Ghjattu Volpe : Quatre chats-renards de cette espèce endémique corse identifiés dans l’Agriate

Une carte à peaufiner

Pour l’instant, aucune étude ne couvre l’ensemble de l’île : « Il y a quelques points caractéristiques : Ascu, Moltifau, Bavellu et aujourd’hui l’Agriate. On essaye de voir dans quel habitat il peut s’installer. On commence à savoir ce que l’on recherche : un rocher, un arbre, un cours d’eau, un point d’eau. Mais on ne sait pas exactement comment il se déplace. Peut-être qu’ici, il trouve tout sur place et n’a pas besoin de se déplacer davantage. Son régime alimentaire sera étudié par la suite, mais on sait déjà qu’il se nourrit de mammifères, de rongeurs, de batraciens », indique Paul-Vincent Ferrandi. « A Ascu, les pièges photos mis sur une année ont révélé des tanières et une femelle avec une portée. Mais depuis, on n’a plus réussi à l’observer. Sur les autres sites, on n’a pas eu de confirmation de naissance ». Les derniers prélèvements effectués en février sur les individus permettront peut-être de lever le voile. « Nous verrons au bout d’un an à quoi ressemble la carte de l’Agriate. La finalité est de connaître l’espèce comme une espèce endémique et de trouver son origine ». Paul-Vincent Ferrandi se réjouit du travail déjà accompli : « Le résultat est satisfaisant aujourd’hui et la mobilisation de l’équipe fait de nous un partenaire de l’OFB pour le territoire de l’Agriate ». Un partenariat programmé sur trois ans.



N.M.