Troisième dose de vaccin anti-Covid : qui est concerné en Corse ?

Ce rappel, qui doit être administré après un délai d’ « au moins six mois suivant la primovaccination complète », pourrait être couplé avec le vaccin contre la grippe afin de « simplifier le parcours vaccinal ». La campagne de vaccination concernant cette troisième dose interviendrait « courant septembre ».



En Corse, l’Agence Régionale de Santé (ARS) se prépare donc à la mise en place du dispositif : « À cette heure, l’ARS travaille la première étape pour le rappel de vaccin, en priorisant les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les foyers d'accueil médicalisés (FAM) et les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ». Un recensement des besoins essentiel afin de prévenir tout risque de pénurie. « L’ARS évalue les besoins de trois semaines en trois semaines en fonction des volumes de patients cibles » explique t-on.



L’avis de la HAS devant encore être validé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’ARS indique attendre pour la suite « de nouvelles instructions nationales ».