Trois miels corses récompensés au Concours des Miels de France

Serge Cagninacci est heureux. L’apiculteur amateur d’Urtaca et ses abeilles ont été récompensés par une médaille d’or au Concours des Miels de France organisé par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française), le 8 mars dernier.Ce concours est ouvert à tous les apiculteurs résidant en France métropolitaine et en Outremer possédant plus de 50 ruches et récoltant des lots de miel de 300 kg minimum sur le territoire français, qu’ils soient professionnels ou amateurs.Parmi le jury, des apiculteurs expérimentés, des pâtissiers Meilleurs Ouvriers de France, des chefs de renom, François Daubinet, Chef pâtissier de chez Fauchon, des journalistes et des personnalités éminentes déterminent les miels primés dans les 24 catégories proposées.Trois miels corses ont reçu une distinction parmi les 210 présentés. Une médaille d’or dans la catégorie miel de maquis pour Serge Cagninacci, une d’argent dans la catégorie du miel polyfloral pour l’apiculteur de Calenzana Colin Dupré qui remporte également une médaille de bronze dans la catégorie miel de miellat.