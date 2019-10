Trois incendies consécutifs à la cité des Monts de Bastia : les habitants ont peur

"Depuis quelques jours, nous, habitants des bâtiments 33 et 32 de la Cté des Monts, vivons dans la peur et l’angoisse à cause d’une série d’incendies criminels" écrit dans un communiqué le collectif des amis des Bâtiments 32 et 33."Un premier incendie a détruit les installations électriques dans la cage d’escalier D le 3 octobre, obligeant les pompiers à intervenir et à évacuer les locataires. Une nouvelle mise à feu, a endommagé les caves quelques jours plus tard.Enfin, un autre incendie s’est déclaré le 22 octobre dans la cage d’escalier A."



Pour le collectif c'est trop.

"Un incendie, cela peut arriver. Un second, le doute s’installe. Un troisième, la loi des séries a ses limites. Qu'est-ce que cela signifie ? Que se passe-t-il ?

Notre quartier est un village, il n’avait jamais connu ce type de problèmes. Nous vivions en paix et en harmonie depuis des décennies."





"Par chance, à chaque départ d’incendie, un locataire était présent. Mais qu’adviendrait-il si l’incendie parvenait à se propager ? Avec tous les habitants âgés, à mobilité réduite, on peut forcément craindre le pire. Aujourd’hui nous craignons pour nos vies, celles de nos enfants et de nos petits-enfants.

Les autorités attendent-elles un drame et des morts pour agir ?" interrogent les habitants des Bâtiments 32 et 33







"Si certains locataires veulent partir, ils sont libres de le faire. Mais pour celles et ceux qui veulent rester, et ils sont nombreux, il ne saurait être question qu'ils se sentent en danger et obligés de partir.

Nous exigeons des mesures de sécurité immédiates pour préserver notre sécurité et notre liberté de choix."





Enfin parce que pour le Collectif des amis de la Cité des Monts la situation ne peut demeurer en l'état il appelle "tous les élus, les responsables politiques, nos voisins et tous les citoyens de notre ville qui souhaitent nous soutenir à participer à un rassemblement qui se tiendra le samedi 26 octobre à 11 heures sur place."