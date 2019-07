Trois hommes se jettent à la mer avant que leur bateau ne soit percuté par une vedette de 45 pieds à Cavallo

Un accident maritime qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques s'est produit ce mercredi à 13h30.

Un bateau de 7,50 mètres, propriété de Paul Alard, président de la station de la SNSM Calvi - Balagne naviguait à très basse vitesse sous l'ancien sémaphore de Cavallo, situé entre Calvi et Porto avec trois personnes à bord qui s'adonnaient à la pêche à la traine.

La suite, c'est Paul Alard qui la raconte:

" Mon bateau était enclenché pour naviguer à petite vitesse afin de pratiquer une technique de pêche bien connue lorsque j'ai vu arriver une vedette de 45 pieds (13,72 m) qui arrivait sur nous. Dans un premier temps j'ai pensé que celui-ci allait changer de cap pour nous éviter mais il se rapprochait très vite de nous sans que rien ne se passe. J'ai alors activé mon avertisseur sonore pour signaler notre présence mais rien n'y a fait. J'ai ensuite essayé d'enclencher la vitesse pour que cette vedette ne vienne pas nous percuter mais le temps de réaction était insuffisant. Dès lors, , tout est allé très vite, j'ai tout juste eu le temps de crier à mes collègues de sauter à la mer quand la vedette est venue percuter mon embarcation alors que nous étions sous l'eau. Fort heureusement, par miracle, aucun des trois n'a été blessé..Le propriétaire de la vedette, qui demeure à Calvi, s'est confondu en excuses" explique Paul Alard, conscient que cette collision en mer aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Ce sont ses collègues de la SNSM de Calvi-Balagne qui sont venus leur porter assistance avec le semi rigide SR6 - SNS684 "Pastore" récemment baptisé par Fanny Agostini et qui ont tracté le bateau de 7,50 mètres jusqu'au port de Calvi alors que le CROSS Corse était informé.

Les dégâts sont importants mais le pire a été évité. Sans ce réflexe des trois occupants de se jeter à la mer, les conséquences on l'a dit, auraient pu être dramatiques.

C'est l'occasion, une fois de plus, de rappeler à tous les plaisanciers de faire preuve de la plus grande vigilance et de respecter les règles de navigation.