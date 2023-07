Trois bonnes raisons d'aller au festival Calvi Art

Voir des performances en direct



Durant les cinq jours du festival, des artistes organiseront des performances en direct: c'est le cas de Cédric Bouteiller, le parrain de cette édition, qui viendra tous les soirs produire une œuvre devant le public, qui la verra évoluer au fil du temps. " Cédric Bouteiller fait essentiellement du pop art, avec des pochoirs, de l'acrylique et de la bombe de peinture. En temps normal, il travaille sur de l'aluminium brossé, mais durant le festival, il réalisera sur une toile en lin posée au sol devant les spectateurs ", souffle Muriel Ferrandini. L'œuvre devrait être un mélange de collages, de pochoirs et de peinture à la bombe.



En outre, un défilé de mode sera organisé le 17 juillet pour présenter la nouvelle collection de Sorella, la marque de l'influenceuse Hilona Gos. À la toute fin, un artiste viendra taguer la veste de l'influence devant le public pour en faire une œuvre d'art unique.



Si le spectacle est créé par des professionnels, les amateurs auront également la possibilité d'exprimer leur fibre créative sur une toile en lin de trois mètres de long sur un mètre de hauteur. " L'idée, c'est de pouvoir créer une toile sur plusieurs jours et à plusieurs mains , indique Muriel Ferrandini. Elle sera laissée à disposition pendant tout le festival pour tous les artistes qui voudront faire un dessin ou un tag ".



Apprendre les bases du graffiti



Tous les jours de 18h à 20h, l'artiste bastiais Hugo Meï, plus connu sous le nom de W2CJ, organise des ateliers d'initiation au graff, cette technique de dessin réalisée avec des bombes de peinture et des marqueurs. Les cours dispensés par W2CJ ont pour but d'apprendre les bases de ce genre style influencé par la culture urbaine. Une initiation à l'utilisation d'un Posca, ce marqueur indélébile indissociable de la culture du graffiti, mais aussi de la bombe de peinture, sera au programme des premiers jours, avant de passer à une activité plus concrète. " Le mercredi 19 et le jeudi 20 juillet, ce sont des ateliers de graff où l'artiste et les participants iront taguer une toile, tandis que le dernier jour, le vendredi 21, le but sera de customiser un objet que les visiteurs auront ramené avec eux ", souligne la directrice du festival. Contrairement à tout le reste de Calvi Art, c'est la seule activité payante avec un prix compris entre 30 et 70€.