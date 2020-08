"Trio gagnant" du Stade Toulousain à la rencontre du CRAB XV Lumiu

Ils ont été champions de France 2019 avec la Stade Toulousain : Cyril Baille Guillaume Marchand et Pierre Gayraud étaient en fin d'après-midi au stade municipal de Lumiu pour une petite séance d'entraînement inédite avec des joueurs du CRAB XV cher à Fabrice Orsini, véritable cheville ouvrière du club.

Mais derrière cette séance improvisée il y a avant tout une très grande amitié avec un des fer de lance du CRAB XV Jean-Gabriel Mariani.

" En raison du COVID-19 et des consignes reçues par leur club du Stade Toulousain, les joueurs voulaient profiter de leurs vacances sans avoir trop à bouger. Cyril Baille très très proche de ma famille et de moi-même, m'en a parlé et bien entendu j'étais trop heureux de le recevoir. Personnellement j'ai passé deux ans à Toulouse et pour moi il a été plus qu'un frère.

Il est venu avec Guillaume Marchand, également talonneur comme Cyril, le 2e ligne Pierre Gayraud et le néo calédonien Peato Mauvaka international U20 qui n'a pu être présent aujourd'hui avec nous" précise Jean Gabriel, avant d'ajouter: " Ce soir nous allons tous dîner ensemble et j'aurai une grande faveur à lui demander mais...."



Cyril Baille était titulaire à part entière lors des phases finales de championnat et figurait comme un homme fort lors de la conquête du Bouclier de Brennus.

Des performances qui lui ont valu d'être retenu en Équipe de France pour disputer la coupe du monde au Japon.



L'arrosage automatique du stade se met en route, le temps pour chacun de faire connaissance et de se plier à une petite séance photos et déjà les joueurs sont en action.

Après la douche, Fabrice Orsini est là pour offrir à nos hôtes une collation améliorée.

Rappelons que le Stade Toulousain a remporté la finale du Top 14 en 2019 face à l'ASM Clermont Auvergne 28 à 12 avant de soulever le 20e Bouclier de Brennus du club.

La saison 2019/2020 n'est pas allée à son terme en raison de la pandémie du Coronavirus avec une suspension du championnat le 13 mars et l'arrêt définitif du championnat le 30 avril sans attribution de titre.

Les quatre joueurs du Stade Toulousain quitteront la Balagne ce samedi et partiront en stage avec leur club dès le lendemain.

Pour Cyril Baille et ses coéquipiers, la reprise du championnat aura lieu le 4 septembre avec un déplacement sur la pelouse de Clermont avec un petit goût de remake de cette fameuse finale de 2019.