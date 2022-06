Triathlon Pinareddu-Luviu-Bavedda : Maxime Chane (Nissa Triathlon) ouvre le palmarès

En présence de l’international tricolore Maxime Chane, champion de France en titre de Cross-Triathlon l’épreuve s’est élancée ce dimanche à 9 heures, de la plage de la Ruscana à Pinareddu, pour 1.500 mètres de natation.

Maxime Chane n’allait pas laisser planer le doute quant à ses prétentions. Dès la sortie de l’eau, il comptait une avance déjà importante sur ses principaux rivaux à savoir les Balanins de Corsica Machja Triathlon Fabien Vecchioli et Julien Paolini.





Dans les rangs des féminines, le scénario était identique avec la licenciée de Gênes Tatiana Sammaritano qui dominait l’épreuve aquatique.

Dans la foulée, il fallait monter en selle pour affronter les 34 kilomètres et surtout les 1.000 mètres de dénivelé qui conduisait les concurrents jusqu’au parc à vélo implanté à la maison forestière d’Illarata.

Maxime Chane survolait l’épreuve sur la piste de Luviu et accentuait son avance. Tant et si bien qu’au moment d’entamer la dernière partie de ce Triathlon, à savoir 12 kilomètres de course à pied, il avait, sauf catastrophe, partie gagnée.





C’est d’ailleurs ce qui se passait 45 minutes plus tard sur l’hippodrome de Viseu où il franchissait la ligne d’arrivée en solitaire dans le temps de 2h59’25.

Maxime Chane était le seul, à se situer sous la barre des 3 heures. La deuxième place était pour Julien Paolini (Corsica Machja Triathlon) en 3h27’38. Quant à Fabien Vecchioli il finissait 3e en 3h48’





L’autre grande performance de ce PLB inaugural était pour Tatiana Sammaritano 4e du général final en 3h48’38 et, bien entendu, leader chez les féminines devant Karine Bodineau (CTCA) et Chantal Sandeau-Charlier (Cignali Sartinesi).

Par équipes victoire des Inconnus qui ont devancé les Pompiers 2A-2B et Jean-Jean et ses Drôles de Dames.