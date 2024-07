Tri du verre : La CAPA intensifie sa campagne de communication

Suite au quizz « Challenge ton tri ! », lancé en décembre dernier, la CAPA continue sa démarche proactive pour promouvoir le tri du verre. En juin, trois visuels originaux ont été diffusés sur les réseaux sociaux, les abribus locaux et divers supports médiatiques insulaires. Ces visuels posaient des questions simples mais amusantes afin de sensibiliser les citoyens à l'importance du tri et à la nécessité de réfléchir à leurs habitudes quotidiennes : « Quel déchet est le pionnier du tri ? Indice : dans les bacs verts depuis 1974 », « Quel déchet se recycle à l’infini ? Indice : il pèse lourd » et « Qu’est-ce qui pèse 22 kg de trop dans ta poubelle grise ? Indice : on peut voir au travers. »



« Nous constatons encore une présence significative de verre dans les poubelles à ordures ménagères. Cette campagne a généré de nombreux clics et s'avère être un réel succès. explique Lydie Hartmann, directrice de la communication de la CAPA. Notre objectif est d'encourager les usagers à devenir actifs plutôt que passifs face à ces messages. Ces questionnaires ludiques éveillent l'intérêt des citoyens et leur montrent qu'il est simple de trier le verre. Nous fournissons des instructions claires et indiquons les emplacements des bornes de tri les plus proches. En déposant le verre dans les conteneurs appropriés, il sera correctement valorisé et recyclé. »



Sur le territoire du Pays Ajaccien et ses environs, 57 points de collecte sont disponibles pour le recyclage du verre. Selon l'Observatoire des Déchets Ménagers de Corse (ODEM Corsica), 35 % du verre sur l'île n'est toujours pas trié. Au niveau national, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose de recycler 55 % des déchets d'ici 2020 et 65 % d'ici 2025. « La prochaine phase de notre campagne se concentrera sur les problématiques liées aux emballages », conclut Lydie Hartmann.