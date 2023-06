Traversée Bonifacio - Bastia : l’Avi Sourire prend le large pour le handicap

Si l’idée principale était de faire le tour de l’île, Avi Sourire a finalement décidé de longer la côte est de la Corse. Le défi reste d’ampleur, puisque ce seront 170 kilomètres que devra parcourir le club. Un challenge loin d’être facile, mais réalisable selon Florin Cordier, responsable développement chez Avi Sourire. “C’est une traversée compliquée, mais qui nous tient à cœur. Non seulement, car c’est les 20 ans du club, mais aussi pour montrer que les défis sportifs comme celui-ci sont réalisables même pour les personnes atteintes d’un handicap”.Pour le “Corsicap”, l’entraînement est primordial. “Nous nous sommes entraînés environ 80 fois depuis le mois de septembre afin de préparer au mieux ce défi”, explique Florin Cordier.La coopération sera aussi obligatoire pour avancer le plus vite possible, afin d’arriver dans les temps à chaque étape. “Nos rameurs sont bien formés, il ne devrait pas y avoir de problème. De toute manière, c’est le message que nous voulons transmettre qui compte”, déclare le responsable du développement.Un message qui se revendique inclusif envers les personnes souffrant d’un handicap, mais aussi écologique. “Nous sommes là aussi pour intégrer les personnes handicapées et leur montrer qu’il est possible de pratiquer un sport nautique comme l’aviron. En plus, c’est une activité sportive respectueuse de l'environnement”, continue Florin Cordier.La Corse n’est pas inconnue de l’association. En 2017, elle avait réussi à rallier Marseille à Calvi en 52 heures avec 11 rameurs en situation de handicap, dont 14 personnes solidaires. Pour ce “Corsicap”, les rameurs devront être matinaux et motivés.La 1re étape débutera ce mercredi à 7h du matin à Bonifacio avant de se terminer à 20h à Favone (61 km). La 2e étape est prévue le lendemain à 8h30 pour une arrivée à 16h30 à Aléria (39 km). La 3e étape commencera vendredi à 8h30 et se terminera à Moriani à 14h30 (31 km). Enfin, la dernière et 4e étape, les yoles s’élanceront le samedi à 8h30 pour une arrivée prévue à 15h30 à Bastia.