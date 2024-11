Travaux ferroviaires en Corse : quatre mois sans train entre Casamozza et Ponte-Leccia

Aucun train ne circule depuis ce lundi matin entre Casamozza et Ponte-Leccia. Cette coupure, prévue jusqu’au 16 mars 2025, marque le lancement d’un chantier de rénovation sur le réseau ferroviaire corse dans le cadre d’un programme de renforcement et de modernisation de cinq ponts historiques, dont les viaducs d’Ascu et de Muzzelle, construits à la fin du XIXe siècle. Ces structures, emblématiques du patrimoine industriel corse, nécessitent une modernisation pour assurer leur pérennité.



Les interventions sur ces infrastructures incluent la réparation des maçonneries, le renforcement des structures métalliques et la remise en état des protections anticorrosion". indique la CDC. Les travaux, qui mobilisent un budget total de 15 millions d’euros cofinancés dans le cadre du Plan exceptionnel d’investissement (PEI4), "visent à garantir la sécurité des usagers tout en préservant le caractère historique des ouvrages."



En plus des viaducs d’Ascu et de Muzzelle, les ponts de Casamozza, du Prunelli et d’Albanu figurent au programme de ce chantier." Ces rénovations permettent non seulement de protéger un patrimoine technique unique, mais aussi d’anticiper les mutations climatiques et économiques qui impacteront les transports dans les décennies à venir." poursuit la Collectivité.