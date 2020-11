Transports maritimes : L’Exécutif maintient le cap malgré les turbulences sanitaires

Le sceau de la confusion

Le groupe de droite, Per L’Avvene, le seul de l’opposition à voter « parce que tout se tient » contre l’intégralité des rapports du maritime, tire, comme à son habitude, à boulets rouges sur la stratégie de l’Exécutif. « Nous ne sommes pas contre le service public, ni contre la DSP, mais contre votre gestion du dossier maritime. C’est un des marqueurs de votre mandature et il est frappé du sceau de la confusion. Vous avez pris le parti depuis 5 ans de surcompenser, de prolonger, de raccorder… On considère que vous tenez là les ingrédients du contentieux même si vous prétendez avoir l’aval de Bruxelles. La porte d’entrée en 2016 était de réduire au maximum les contentieux. Vous les aggravez. Vous critiquez les mandatures antérieures à l’envi, mais vous ne faites pas mieux, voire pire ! », fustige son président Jean-Martin Mondoloni. Il s’étonne de voir dans la DSP proposée « les passagers revenir en force sur toutes les lignes, le service complémentaire augmenter jusqu’à 120 traversées, l’apparition d’un service de passagers réguliers dédié aux étudiants, malades… dont la notion nous paraît floue ! ».



Un Non ferme

Toujours et encore dans son viseur, la SEMOP qu’il taxe de « société écran », de « tampon, qui évite à la CdC de gérer directement tout en ayant davantage la main que via une concession ». Le groupe de droite se dit, enfin, « soucieux de la trajectoire financière et, donc, des demandes de compensation. Le montant maximal de compensation est fixé à 170 millions € pour les 22 mois, soit 93 millions € sur 12 mois. Sachant que la dotation de continuité territoriale est figée à 186 millions € et que l'aérien mobilise 84 millions €, on arrive à 177 millions € ! Resteraient seulement 9 millions, on est loin du compte au niveau des reliquats que l’on voit fondre d’exercice en exercice ». La déspécialisation de l’enveloppe ne passe toujours pas : « Et de ces 9, si on retranche les 7 attribués au Comité de massif, il restera 2 millions pour les infrastructures de transports... Pour toutes ces raisons, risques de contentieux, trajectoire financière scabreuse et la perspective d’un service public en difficulté, il est inconcevable de vous accompagner. En conscience, nous vous disons NON ! »



Un Oui mais…

L’opposition est bien plus nuancée du côté des deux autres groupes d’opposition : la Corse dans la République et Anda Per Dumane qui, eux, n’achoppent que sur l’amendement de Corsica Libera, intégré au dernier rapport sur la future DSP de 22 mois. « Comme ce qui nous anime n’est pas l’idéologie, on peut se tromper », reconnait, d’emblée, Jean-Charles Orsucci. « Nous avons voté la DSP dont nous sommes les fervents défenseurs, et nous réaffirmons notre refus des OSP. Par contre, nous sommes opposés à l’aventure de la SEMOP, surtout en l’état de ce que nous connaissons du transport et des compagnies maritimes, il n’y a pas de raison d’aller vers une compagnie régionale ». S’il entend « faire preuve de prudence et d’une grande modestie parce que nous savons que l’exercice est difficile », il annonce « nous voterons ce rapport en l’état, mais s’il intègre l’amendement de Corsica Libera, nous voterons contre…Une île, même indépendante, n’est pas obligée d’être propriétaire de sa compagnie maritime. Nous estimons que ce n’est pas opportun ».