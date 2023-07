Transport aérien en Corse : Volotea sera-t-elle candidate à la DSP 2024-2027 ?

Qui assurera les liaisons entre les quatre aéroports corses et Paris Orly, Marseille et Nice dans le cadre de la délégation de service public (DSP) pour la période 2024-2027 ? Si la procédure d’attribution des marchés doit s’étendre jusqu’à l’automne prochain, la première phase va s’achever ce jeudi à midi, heure où l’appel public à la concurrence lancé par la Collectivité de Corse pour l’exploitation prend fin.



Si Air Corsica, dont la CdC est actionnaire à 65% et qui a toujours été le délégataire avec son partenaire Air France, devrait de toute évidence déposer un dossier, la rumeur enfle également depuis plusieurs jours d’une possible candidature de la compagnie espagnole Volotea sur au moins une des lignes couvertes par la DSP.



Une entrée en piste qui serait une première pour Volotea qui rappelle dans un communiqué publié lundi que ses avions sont présents sur les aéroports corses depuis 10 ans. Dans ce texte, la compagnie espagnole affirme en outre « parier sur la Corse » en proposant « 900 000 sièges cette année », un chiffre qui pourrait selon elle « atteindre 1,5 millions d’ici 3 ans ».



« La compagnie aérienne catalane est aujourd’hui leader de la connectivité de l’île de Beauté avec 29 destinations desservies en 2023 au départ des quatre aéroports de l’île, soit près de 80% de l’offre globale », écrit Volotea affirmant vouloir ouvrir « 10 nouvelles lignes dans les 3 prochaines années afin de continuer à développer le réseau de l’île ». Une communication qui tombe à point nommé ? Réponse dans les prochaines heures.