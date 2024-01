Transition énergétique : le programme "Seize Corsica" pour aider les entreprises et les collectivités

L'Agence de l'Environnement de la Corse (AUE), en collaboration avec Eco CO2 et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse (CCI), annonce la mise en place d'une alliance stratégique pour intensifier la maîtrise de l'énergie sur l'île. Ce partenariat novateur s'inscrit dans le cadre du programme SEIZE, spécialement dédié aux Zones Non Interconnectées (ZNI) au réseau électrique continental. Ce dispositif propose une démarche complète, comprenant des ateliers de sensibilisation visant à informer les professionnels sur les enjeux de la transition énergétique, un kit de mesure pour suivre les consommations en temps réel, et un accompagnement vers les dispositifs d'aides afin d'améliorer la performance énergétique.Concrètement, l'AUE jouera le rôle de chef de file, assumant la coordination globale du programme. En outre, elle prendra en charge une nouvelle action baptisée "visite énergie", offrant aux professionnels une assistance ciblée. Les locaux de l'AUE à travers la Corse seront également mis à disposition pour la tenue d'ateliers, de réunions de sensibilisation, et de présentation des dispositifs, facilitant ainsi l'accès des participants aux ressources nécessaires. Les animateurs joueront un rôle clé dans la mise en œuvre du programme et ils assureront la réalisation d'ateliers de sensibilisation, du suivi des consommations d'énergie via un kit spécifique, ainsi que de l'accompagnement vers les dispositifs d'aides, inscrivant ainsi le programme dans une approche globale et personnalisée. La CCI, en tant qu'acteur majeur de la vie économique locale, apportera son expertise et son engagement pour renforcer la maîtrise de l'énergie en Corse.Pour plus d'informations sur le programme SEIZE en Corse, rendez-vous sur le site officiel : www.seize-energie.fr/corsica