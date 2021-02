Transavia annonce l'ouverture d'une ligne entre Bastia et Fès

Après avoir annoncé son arrivée sur l’Ile de Beauté avec l’ouverture de 6 lignes vers Brest, Montpellier et Nantes, Transavia, la filiale low-cost d’Air France, étoffe d’ores et déjà son offre au départ de la Corse avec l’ouverture de la ligne Bastia-Fès, pour permettre aux voyageurs de retrouver leurs proches au Maroc. A partir du 3 juillet 2021 la compagnie développe son offre et connectera pour la première fois la Corse et le Maroc en opérant cette nouvelle liaison vers l’aéroport de Bastia-Poretta - Fès-Saïss avec 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 54€ TTC l’aller simple. Le premier vol est prévu le 3 juillet prochain.Les billets seront disponibles à la vente le 22 février 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com