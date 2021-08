Trail en Corse : un moteur de recherche pour trouver le meilleur endroit où aller courir

Que ce soit par des courses mythiques comme le Restonica Trail, le Marathon et Semi de Porto-Vecchioou encore le Trail de Bonifacio, ou bien par des événements plus intimistes comme le City Trail Di Sartè ou le Trail de Monaccia , le moteur de recherche de running KAVVAL propose de découvrir la Corse d’une nouvelle manière par l’intermédiaire du sport. Avec plus de 600 km de course référencés dans la région, ce moteur de recherche va encore plus loin et propose de découvrir (ou redécouvrir) le territoire et le patrimoine insulaire à travers la course à pied, en mettant en avant tout ce qu'il est possible de faire et de voir avant, pendant et après sa course : culture, gastronomie, paysages. Grâce à plus de 50 thématiques de recherche, les coureurs peuvent donc explorer un catalogue déjà extrêmement dense, et qui va s'étoffer de mois en mois : environnement (nature, ville, montagne...), points d'intérêt (musées, monuments d'exception...), ou encore format de course (relais, en autonomie...), il y en a pour tous les goûts.