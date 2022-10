Trail de Bonifacio : ils seront 500 pour l'édition du retour

Le départ sera donné sur le port, devant le comptoir de la SPMB, à 9h30. Les coureurs n'auront qu'un petit kilomètre pour s'échauffer avant la première difficulté : la montée de l'embarcadère de Sardaigne à la Haute Ville en passant par le monument aux morts. Après avoir franchi la porte de Gênes et être redescendus jusqu'à St Roch, ils s'élanceront sur le Campu Rumanilu, jusqu'au Sémaphore de Pertusato. Viendra ensuite la boucle de St Jean, Cala Sciumara, Cala di Labra et Saint Antoine où les difficultés ne sont jamais très longues mais ont une fâcheuse tendance à se succéder. De retour au sémaphore, ils rentreront quasiment par le même chemin...mais s'accorderont une dernière difficulté au niveau des trois pointes.

Un retour sur la scène du Trail déjà frappé du sceau du succès dans la mesure où 500 concurrents sont annoncés sur la ligne de départ





Des nouveautés

Pour la première fois, les cadettes et cadets pourront participer sur un parcours spécialement adapté pour eux. Ils partiront avec tous les autres coureurs mais feront demi-tour juste avant le sémaphore pour boucler un parcours d'environ 9 km. Enfin une marche d'environ 5km sera proposée pour découvrir la vallée Saint Julien et les falaises. Attention ce parcours n'est pas prévu pour être fait en courant. Il ne sera que peu balisé mais des bénévoles ouvriront et fermeront la marche.





Un nouveau sponsor

Cette année encore, cet événement sportif sera soutenu par la ville de Bonifacio. Et pour donner plus d’ampleur au rendez-vous, l’association des Trailers de l’Extrême Sud a su trouver les arguments pour convaincre GammVert Sicasud Porto Vecchio de devenir également sponsor. Parmi les points de convergence entre l’association et son nouveau parrain : l’envie de préserver la nature et de la partager au nom du sport. Compte tenu de la fragilité des milieux traversés par les coureurs, ceux-ci sont sensibilisés au respect du site. En respectant le tracé, en ne générant pas de déchet, chaque coureur éco-responsable devient un protecteur de la nature et plus spécialement du lieu unique que sont les falaises de Bonifacio. Une nouvelle collaboration qui ne fait que commencer.