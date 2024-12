Trafic de stupéfiants à Propriano : des peines de 2 et 5 ans de prison prononcées

L’affaire a été mise au jour grâce à une enquête menée par la brigade des recherches (BR) de Sartène, saisie par le parquet dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Pendant près de dix mois, les gendarmes de la police judiciaire ont mobilisé des moyens importants, incluant surveillances et techniques spéciales d’enquête sous la direction d’un magistrat du parquet.

Les investigations ont révélé un réseau bien organisé. « L’enquête a mis en évidence 109 clients réguliers, qui se fournissaient principalement en cocaïne auprès d’un fournisseur identifié. Au total, 1,5 kilo de cocaïne a été écoulé, pour une valeur marchande avoisinant les 150 000 euros», a précisé Nicolas Septe, procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Les livraisons se faisaient discrètement, souvent sur un parking de Propriano, point central du réseau.



Jugés ce mardi, les deux principaux protagonistes ont été condamnés respectivement à 5 ans d’emprisonnement pour l’un et 2 ans d’emprisonnement pour l’autre. « Les peines prononcées sont lourdes et justifiées par la gravité des faits et l’ampleur du trafic », a ajouté Nicolas Septe. Les deux hommes ont été maintenus en détention à l’issue de l’audience.



Cette opération illustre, selon le procureur, « la détermination des services judiciaires et des forces de l’ordre à lutter fermement contre les trafics de stupéfiants qui affectent nos territoires ».