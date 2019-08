Trafic de passagers en baisse (- 5,9%) entre Corse et Continent en Juillet

"On relèvera toutefois que le mois de Juillet 2019 compte un jour de week end de moins qu’en 2018" rapelle l'ortcLa croissance annuelle des trafics qui avait enregistré en Mars 2018 un record de + 6,2 % depuis 2010, s’effondre en 16 mois pour devenir négative - 0,8 % à fin Juillet 2019.Au cours de cette période, les trafics maritimes et aériens perdent respectivement 7,7 et 6,6 points de croissance. La croissance de l’aérien reste toutefois positive.Autres précisions de l'Ortc : au cours des trois premiers mois de la saison 2019 ( Mai à Septembre ), 3 096 576 passagers ont été traités par les ports et aéroports corses, soit un recul de - 4,7 % par rapport à 2018 et 152 355 passagers perdus répartis comme suit : - 125 551 en Mai, + 61 376 en Juin et - 88 180 en Juillet.A noter aussi que 53 % du trafic estival ( Mai à Septembre ) a été réalisé entre Mai et Juillet en 2018.La croissance des trafics est en net recul avec - 12,6 % sur la France et - 1,0 % sur l’Italie.La baisse globale des trafics affecte l’ensemble des compagnies à l’exception de la Moby Lines et de la Blu Navy.A l’exception des ports de Porto Vecchio + 10 % et de Toulon + 16 % qui récupère une bonne partie des trafics perdus par Nice, l’ensemble des ports corses régressent et notamment L’Ile Rousse - 23 % et Ajaccio -17 %.Au cours des trois premiers mois de la saison 2019 ( Mai à Septembre ) 1 473 288 passagers maritimes ont été transportés, soit - 8,7 % par rapport à 2018. ( 140 266 Passagers perdus)





Aérien : 670 254 Passagers en Juillet 2019 (- 2,7 %)

Les 4 aéroports corses sont mal orientés, notamment Ajaccio - 5 % et Bastia - 3 % alors que Calvi et Figari perdent moins de 1% de leur trafics de 2018.

Seuls 2 axes progressent sensiblement en Juillet : la Suisse + 10 % et Lyon + 9 % tandis que le Royaume Uni - 21 % et Bordeaux - 16 % enregistrent les plus forts reculs par rapport à 2018.

Les trafics français reculent de - 2,6 % tout comme les étrangers - 3,2 %

Les compagnies Low Cost + 2 % assurent désormais 44 % des trafics globaux du mois de Juillet.

Au cours des trois premiers mois de la saison 2019 (Mai à Septembre) 1 623 288 passagers aériens ont été transportés) soit - 0,7 % par rapport à 2018. ( 12 089 Passagers perdus)

(Source : Observatoire régional des transports)