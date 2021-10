Trafic de biens archéologiques en Corse : sept personnes interpellées

"En dépit de la réglementation, les mis en cause pratiquaient le « détectorisme » (ils utilisaient un détecteur de métaux permettant de localiser des objets métalliques ) sur l’ensemble de la Corse depuis plusieurs années et portaient ainsi atteinte aux sites archéologiques et au patrimoine mémoriel Corse." indique la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook.

Dirigée par une trentaine de gendarmes appuyés par l’Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels (OCBC) basés à Nanterre, cette opération a permis la saisie de très nombreux objets archéologiques datant des époques romaines, génoises et du moyen-âge. Il s'agit de la plus importante enquête menée en matière de trafic de biens culturels sur l’île jusqu’à ce jour.