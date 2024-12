Traduction de la Bible en corse : un pas vers l’officialisation de la langue corse dans la liturgie

La traduction de la Bible en langue corse, un projet qui vient d’être approuvé à l’unanimité par le Conseil d'administration de l'Université de Corse ce jeudi 12 décembre, marque un moment important dans l’histoire linguistique et religieuse de la Corse. Une idée qui avait déjà été émise il y a presque 60 ans. "Lors du deuxième concile œcuménique du Vatican, ouvert en 1962 par le pape Jean XXIII, il a été dit que ‘le latin n’est plus la langue unique de l’église’, ce qui a ouvert la voie à d’autres langues”, explique Dominique Verdoni, Présidente du Conseil Académique Restreint de l'Université de Corse. "En 1965, des linguistes corses ont demandé l’autorisation à l’évêché de traduire le Missel, qui permet de dire la messe. Ça a été accepté, mais malheureusement l’évêché s’est ensuite ravisé et la publication ne s’est jamais faite.”



Presque un demi-siècle plus tard, à l’occasion de la venue du pape François à Ajaccio, l’Université de Corse a relancé ce projet, longtemps resté dans les esprits. "Il y a toujours eu une vraie demande de la part des prêtres d’utiliser le corse comme une langue liturgique”, précise Dominique Verdoni. "Avec mes confrères, nous avons eu régulièrement des demandes pour traduire certains passages de la Bible, notamment pour des mariages, des enterrements, ou encore des extraits des Évangiles pour la Fête de la Nation le 8 décembre.” La demande de traduction de la Bible en langue corse a été soumise au cardinal François Bustillo, "qui est favorable à cette idée et qui va maintenant la faire suivre, en espérant qu’elle soit acceptée.”



Un projet pour promouvoir la langue corse

Le projet de traduire la Bible en langue corse s’inscrit dans une volonté de "conquérir de nouveaux espaces.” "Après les médias et l’université, nous souhaitons ajouter des lieux où la langue corse pourra être parlée,” décrit Dominique Verdoni. "Il y a également une motivation historique, pour que 50 ans après que le premier projet ait vu le jour, le corse soit enfin utilisé à des fins religieuses.” Inscrire la langue corse comme langue liturgique : une idée "qui nous trotte dans la tête depuis longtemps.” "Beaucoup de prêtres, de diacres, mais également de personnes au sein des confréries sont corsophones. C’est pour cela que nous avons eu cette idée. Le pape nous honore de sa venue à Ajaccio, donc nous avons trouvé que c’était le bon moment pour apporter notre pierre à l’édifice.”



Si les autorités ecclésiastiques valident ce projet, la traduction de la Bible devrait rapidement se mettre en place. "Un comité pluridisciplinaire se créera, avec des historiens spécialistes des religions, des spécialistes des langues anciennes, et des traducteurs, capables de trouver les termes les plus appropriés.” Dans un premier temps, "le Missel sera traduit, puis nous passerons aux Évangiles et aux Ancien et Nouveau Testament.” Dominique Verdoni espère que le Missel pourra être prêt "dès la fin 2025, à l’occasion de la Fête de la Nation.” "Nous allons fêter le tricentenaire de Pascal Paoli, donc ce serait bien qu’il soit disponible à ce moment-là.”



La traduction des Ancien et Nouveau Testament débuterait quant à elle dès 2026. "Nous allons aussi nous appuyer sur les retours de personnes qui auront lu le Missel, pour adapter la traduction de ces textes sacrés, et avoir une meilleure stabilisation du lexique.” Le Missel et les Ancien et Nouveau Testament seront disponibles "d’abord pour les prêtres, puis pour toute personne souhaitant se le procurer.” "Il est important de faire la meilleure traduction possible pour les prêtres. Ils sont notre première cible, car c’est eux qui l'utiliseront au quotidien,” précise Dominique Verdoni. Avant de conclure : "J’espère que la langue corse pourra devenir une langue liturgique officielle du Vatican, ce serait une reconnaissance supplémentaire.”