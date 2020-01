Tout savoir sur le remboursement total de vos frais optiques

En rentrant dans l'antre de Paul Olmeta, opticien à Lupinu, des montures Dior, Versace ou Ray Ban. Parmi ces grandes marques de luxe, un présentoir surmonté d'un écriteau "Offre 100% santé". Sur celui-ci, des paires de lunettes aux lignes simples, épurées et... totalement gratuites !



Depuis le premier janvier 2020, chaque point de vente doit proposer 54 montures s'inscrivant dans l'offre 100% santé. Soit des modèles référencés par les opticiens et financés par l'Etat. Les montures ne doivent pas excéder 30€. Les verres correcteurs sont également pris en charge par l'Etat, leurs prix varient entre 120 et 370€ suivant le degré de correction. Ainsi, vous pourrez vous procurer gratuitement une paire de lunettes de vue coûtant jusqu'à 400€ (monture à 30€ + verres correcteurs jusqu'à 370€).



Pour qui ?

Cette mesure du gouvernement vise à lutter contre le renoncement aux soins. Il prévoit la gratuité des lunettes, des frais dentaires et dispositifs auditifs pour les personnes qui bénéficient de la Couverture maladie universelle (CMU) ou tout souscripteur d'une complémentaire santé responsable à jour.



Une qualité inférieure ?

Cette nouveauté a créé un concurrent au marché libre traditionnel : le 100% santé. Selon Paul Olmeta, ces lunettes gratuites permettent aux personnes qui n'auraient pas les moyens de corriger leur vue, de le faire. Cependant, la qualité du verre et de la monture serait différente. "Lorsque l'on achète une Twingo on ne peut pas penser acheter une BMW. C'est sûr qu'elle roulera jusqu'à Ajaccio mais ce ne sera pas le même confort qu'avec la BMW. Ce que je veux dire par là, c'est que ces lunettes gratuites font l'affaire mais ne sont pas aussi qualitatives que celles du marché libre. Le champ de vision ne sera pas aussi large, les verres progressifs sont différents et l'esthétisme est plus simple."



Les lunettes de l'offre 100% santé ne sont pas dotées de filtres à lumière bleu pour les écrans, ni de verres teintés pour le soleil. Contrairement à l'achat d'une paire sur le marché libre, la deuxième paire n'est pas offerte.



L'info en +

Grâce à la loi 100% santé les opticiens pourront effectuer des contrôles de vue afin de modifier leur puissance dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance valides de 6 mois à 5 ans (suivant l'âge de la personne). Ainsi, si vous vous apercevez que vos lunettes ne sont plus adaptées à votre vue, rendez-vous chez votre opticien pour la faire contrôler et, si besoin, changer vos verres gratuitement.