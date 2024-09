Tournoi international de pétanque : 1 100 compétiteurs et 320 équipes s'affrontent à Ajaccio jusqu'au 30 septembre

Du 25 au 30 septembre 2024, Ajaccio accueille le Tournoi International de Pétanque d’Ajaccio. Cet événement rassemble des joueurs corses et des compétiteurs venus des quatre coins du monde. Cette édition 2024 s'annonce grandiose, avec 320 équipes en compétition et environ 1 100 participants venus de 70 départements français. « Nous avons installé 160 terrains pour accueillir les équipes, répartis en plusieurs zones : 80 sur la Place Miot, où se tiendra le carré d’honneur pour les finales, 40 au Casone, et 40 autres sur le parking du Palais des Congrès », explique Jean-Philippe Santucci, président de l’association Team Ajaccio Sport Pétanque et organisateur de l’événement.Le clou de cette édition aura lieu ce samedi 30 et dimanche 31 septembre, à l’occasion de l’étape qualificative du PPF Tour (Passion Pétanque Française). Ce circuit prestigieux réunit chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du monde à travers une série d’étapes en France et en Europe. « Le PPF Tour est une vitrine pour la pétanque internationale, et notre tournoi à Ajaccio est désormais une étape clé du calendrier », explique Jean-Philippe Santucci. « Le samedi matin, nous aurons la triplette masculine internationale, suivie l’après-midi par la doublette féminine nationale. Les jours précédents, des tournois annexes seront proposés au public, sans obligation de licence, pour que chacun puisse participer à la fête. », explique le président de l’association Team Ajaccio Sport Pétanque.Cette année, le Tournoi International de Pétanque d'Ajaccio s'annonce exceptionnel avec la présence de grands champions tels que Dylan Rocher, Diego Rizzi, Henri Lacroix, et Christophe Sarrio. En vedette, les champions du monde thaïlandais, dont Ratchata Khamdee, un prodige de 20 ans, récemment couronné lors des championnats du monde au Bénin, sont particulièrement attendus. « C’est exceptionnel d’avoir les Thaïlandais cette année. Leur participation témoigne du prestige de notre tournoi », so Passer en brouillon uligne le président. Parmi les nations représentées lors de ce concours, on retrouve l’Espagne, l’Italie, Monaco, la Belgique ou encore la Suisse.