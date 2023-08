Tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio : Alexandra Charles et Naïs Dridi en haut de l’affiche

Dames

35 plus : Valérie Kervizic (15/1) bat Audrey Taieb (15/1) 6/0 6/1.

45 plus : Patricia Peinado (15/2) bat Sihem Kouki (15/3) 6/3 6/4

Simple dames : Alexandra Charles (3/6) bat Stéphanie Depuydt (5/6) 6/2 6/3





Messieurs

11/12 ans masculins : Charly Martin (15/5) bat Raphaäl Taieb (30/2) 6/1 6/1

13/14 ans masculins : Lenny Savanxayadeth (30/0) bat Andrea Panhard

(15/4) 6/2 2/6 6/1

15/16 ans masculins: Oriano Cavallini-Négrel (5/6) bat Ayden Malfait

(15/2) 6/0 6/1

35 plus : Nicolas Fornacciari (15/1) bat Thomas Zippert (15) 6/3 6/2

45 plus : Maxime Petit (15/1) bat Dominique Santini (15/3) 6/2 6/2

55 plus : Didier Reboli (15/1) bat Jean-Jacques Piade (15/2) 6/2 7/6.

Simple messieurs : Nais Dridi (2/6) bat Damien Raiola (3/6) 6/2 7/6



Doubles

Mixtes : Casimiri-Cavallini battent Charles-Gareff 6/2 2/6 11/9

Dames : André-Leluc battent Kouki-Thoumyre 7/5 6/3