Tourisme : la Corse « Guest star » au salon "IFTM TOP RESA" de Paris

Cette première marche du podium n’est pourtant pas vécue comme un aboutissement pour les équipes insulaires. Mais plutôt comme un commencement : « En Corse, les signaux de la reprise sont là. Notre île a su se montrer attractive tout au long de la période estivale, là est sans doute l’essentiel » déclare Angèle Bastiani. Avant d’ajouter : « Il faut cependant chercher un nouveau souffle. Dans les années à venir, la destination Corse peut et doit rompre avec l’hyper saisonnalité. Elle doit aussi renouveler son offre. C’est ce à quoi je vais m’employer dans cette mandature qui s’ouvre. » La présidente de l’ATC va plus loin : « On réfléchit actuellement à la conquête de nouveaux marchés, à renforcer et fidéliser les clientèles Européennes : Italienne, Allemande, Suisse, Belge et d'Europe du Nord. »

Au cœur, de la réflexion, la question des transports, bien évidemment, est à l’étude.

En écho, Jean-Louis Moretti, de l’ATC, ajoute : « Nous manquons de connexions aériennes sur les ailes de la saison. Il nous faut obtenir des connexions en avril, Mai, Octobre ». On l’aura compris, la préparation de la saison 2022 se joue maintenant avec cette volonté commune de tous les acteurs du tourisme insulaire d’aller dans le même sens.

Le fil rouge ? le tourisme à l’année, bien sur et la diversification des produits à proposer.

Dans les tuyaux, des nouveaux itinéraires patrimoniaux, la montée ne puissance du sport nature, ou encore une offre destinée aux télétravailleurs urbains.

La méthode employée sera celle du partenariat. Pour Angèle Bastiani, le cap est fixé : « Je sais aussi que c’est à l’échelle du territoire, en travaillant main dans la main avec les différents acteurs du tourisme, en écoutant leurs attentes et leurs besoins que nous réussirons à bâtir le nouveau visage de la destination Corse. »