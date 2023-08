Tourisme en Corse-du-Sud : Une nouvelle dynamique dans les habitudes des vacanciers

L'évolution des attentes des vacanciers demande aux professionnels du tourisme de s'adapter. Alors que la seconde moitié de la saison estivale a débuté avec l'afflux des aoûtiens, les offices du tourisme de Corse-du-Sud redoublent d'efforts pour répondre à la demande des visiteurs. Les centres d'informations du département rapportent une légère baisse de fréquentation en début de saison, mais perçoivent une reprise progressive à partir de la seconde quinzaine de juillet.



À l'office du tourisme de l'Alta Rocca/Côte des Nacres, la fréquentation a connu une baisse par rapport à l'année précédente, particulièrement marquée dans l'agence de Solenzara. Véronique Sanges, directrice de l'office, note que "la fréquentation reste stable en juillet, notamment durant la dernière quinzaine, ce qui a compensé la morosité de juin et du début de juillet".



Depuis le début de la période estivale, les points d'information d'Aullène, Solenzara, Sainte-Lucie de Talano, Bavella et Quenza ont accueilli 15 000 personnes, un chiffre similaire à 2022. Les revenus de la taxe de séjour collectés par l'office du tourisme ainsi que les réservations pour les visites guidées demeurent stables d'une année sur l'autre, particulièrement dans l'Alta Rocca même si les habitudes des vacanciers ont évolué. "Nous avons le sentiment que les touristes passent moins par notre office, mais nous ne sommes qu'un point d'information parmi d'autres, donc tous ne se dirigent pas automatiquement vers nous. Et selon les commerçants, bien qu'il y ait du passage, cela ne se traduit pas forcément en achats". observe-t-elle.





Des renseignements pris en ligne plutôt qu’en agence



À Bonifacio également, la fréquentation de l'office du tourisme montre une légère baisse. Nathalie Buresi, directrice de l'office, attribue en partie cette diminution, de l'ordre de 20% pour la pré-saison et le mois de juillet, à la baisse du trafic aérien à l'aéroport de Figari. Toutefois, cette tendance s'explique également par l'évolution des comportements des visiteurs. Nathalie Buresi souligne que "les visiteurs ont désormais l'habitude de consulter le site internet de l'office du tourisme, de nous contacter par téléphone, par courrier électronique, via les réseaux sociaux ou même en utilisant notre chat en ligne. De plus, la vente d'activités en ligne rencontre un franc succès. Finalement, notre service d'accueil n'est plus exclusivement physique, ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation de l'agence".



Les demandes d'information les plus fréquentes portent sur des activités gratuites, telles que la randonnée ou la plage, ce qui ne doit pas être interprété comme une diminution du pouvoir d'achat des visiteurs. Les conditions météorologiques, notamment les épisodes de canicule en juillet, influencent également la demande."On s’adapte et on anticipe la demande. Les gens qui viennent nous voir peuvent avoir des budgets serrés ou très larges, mais leurs envies varient avec la météo. Quand il fait 40 degrés, on n’a pas envie de se balader dans une ville piétonne. S’il fait très chaud, les visiteurs préfèrent les activités balnéaires ou autour de la plage, et lorsqu’il y a du mauvais temps, la visite de la citadelle ou du patrimoine urbain en général est privilégiée". rappelle Nathalie Buresi.