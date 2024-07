Tourisme : Les ports de Haute-Corse prêts pour le grand rush estival

« La saison estivale se présente bien pour l'année 2024. » C'est en tout cas ce qu'assure Jean Dominici, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie régionale de Haute-Corse, chiffres à l'appui. Pour gérer l'affluence, les structures portuaires de Bastia et d'Île Rousse se préparent depuis près de neuf mois. « Dès le mois d'octobre dernier, nous avons commencé à établir avec l'ensemble des compagnies des prévisions sur le passage des navires, mais également sur les capacités d'accueil des terres-pleins », explique le président de la CCI. Et pour cause, à lui seul, le port de Bastia représente 54 % du trafic maritime insulaire, et au pic de la saison, accueille jusqu'à 18 rotations dans la journée. Après quoi, en fonction des estimations dressées, la Chambre de Commerce a chiffré les besoins du personnel saisonnier. Cette année, pour renforcer l'équipe de 64 employés (administratif, maintenance, point information, service commercial…), répartis entre le port de Bastia et celui de l'Île-Rousse, la Chambre de Commerce a fait appel à neuf personnes en contrat CDD. « Nous attendons plus de monde que l'année dernière, et nous devons avant tout répondre à un objectif : fluidifier au maximum les embarquements et les débarquements des passagers », pointe-il. De quoi promettre une saison estivale prolifique pour la Haute-Corse, qui centralise – entre Bastia et Île-Rousse – 65 % du transit de passagers total de l'île.