Swan Bonifacio Challenge : une édition 2025 remarquable

Le rideau est tombé, samedi, sur la version 2025 de la Swan Bonifacio Challenge. Après 19 bateaux inscrits en 2024, ils étaient 31 en lice cette année avec, pour la première fois, les venues des Swan 28 et 42.





Entamées mercredi, les régates officielles se sont closes ce samedi, permettant d'établir le palmarès officiel. Chez les Swan 50, Hatari de Marcus Brennecke, qui menait la flotte depuis le coup d'envoi des manches mercredi, s'est logiquement imposé.

Dans les rangs des Swan 42, la première place sur le podium final est revenue à José Maria Meseguer sur Pez De Abril. De son côté Nikolai Burkart avec Goddess l'emportait chez les Swan 36.





Le scénario le plus placé sous le signe du suspense s'est déroulé chez les Swan 28 où la victoire est revenue à Marcello (Philippe Ligot) au bout des trois dernières régates disputées samedi, devant Anya Race. Grinta et Play Bigger finissant, respectivement à la deuxième et troisième place du classement final.