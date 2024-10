Tourisme : La Corse retrouve ses niveaux de fréquentation d'avant-Covid malgré une saison estivale en demi-teinte

La Corse continue de montrer des signes encourageants de reprise économique, avec un retour progressif aux niveaux de fréquentation d’avant-pandémie.

Les statistiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse (CCIC) pour les neuf premiers mois de 2024 confirment une reprise modérée du trafic, tant dans les aéroports que dans les ports de commerce de l'île. Avec 7 147 085 passagers enregistrés jusqu’à fin septembre, la fréquentation progresse de 2 % par rapport à 2023, et se maintient à un niveau stable par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire. Ce rebond, bien que modeste, témoigne d’une résilience post-pandémie, même si la période estivale reste marquée par des disparités.



Une saison estivale en demi-teinte

Après une hausse marquée au premier trimestre (+6 % par rapport à 2023, +10 % par rapport à 2019), l’activité s’est stabilisée au second trimestre avec une croissance de 3 % par rapport à l’année précédente, alignée sur les chiffres de 2019.

Cependant, l'été, traditionnellement la haute saison, a montré des signes d'essoufflement. En juillet, les aéroports et ports ont vu leur fréquentation chuter de 5 % par rapport à 2023, et de 1 % par rapport à 2019, traduisant une conjoncture économique plus difficile et peut-être un fléchissement de l'attractivité touristique.