Tourisme : Entre satisfaction et scepticisme, l’Assemblée de Corse divisée sur le dispositif gouvernemental

Un pont aérien

C’est, sans surprise, Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio et président macroniste du groupe Andà per Dumane, qui monte au créneau pour redire, à la fois, son désaccord avec l’Exécutif corse, et sa satisfaction du dispositif gouvernemental : « Le gouvernement a apporté une réponse sanitaire spécifique à la Corse, aucune autre région continentale n’en a eu. Tant mieux si on vous a entendu sur ce qui est légitime ! J’ai été le premier à reconnaître le travail réalisé par le président de l’Exécutif. On peut débattre sur le caractère facultatif ou pas du test, mais j’estime que vous avez été entendu par le gouvernement, en partie, comme je l’ai été sur certaines de mes propositions ». Espérant lui aussi que ladite réponse sera suffisante, il plaide pour la recherche d’un consensus. « Aujourd’hui, la question fondamentale pour réussir la saison, c’est de monter un véritable pont aérien entre la Corse et la continent. Il y a une urgence à sensibiliser le gouvernement sur cette réponse fondamentale. Je serais à vos côtés. C’est l’élément clé ».



Un touriste discriminé

Satisfaction affichée également par les groupes de droite qui tirent de nouveau à boulets rouges sur le GreenPass. « Le Green Pass était une mauvaise réponse à l’angoisse des Corses qui ont été traumatisés par ces trois mois inédits. Il a été interprété comme une mesure dissuasive et punitive. Le touriste, discriminé, devient presque le mal tant il est associé au Covid… La réponse de l’Etat au Green Pass a été de retarder l’arrivée en Corse des touristes par une restriction d’accès, un signal tout aussi négatif qui a rapidement été annulé… Toutes ces polémiques sur le Green Pass ont accentué le manque total de visibilité pour engager une saison touristique », dénonce Chantal Pedinielli, élue de Per L’Avvene. Reprenant une proposition de Camille de Rocca Serra et son projet intitulé Corovisa, elle privilégie : « Une autre piste, celle de l’acte volontaire qui, lui, est juridiquement possible. Le test volontaire, éventuellement assorti d’une incitation, n’est pas un acte punitif et ferait de chacun un touriste responsable… Les conditions sont désormais optimales puisqu’a été acté la prescription et donc le remboursement du test volontaire, tout comme la prise de température dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires ».



Un plan B

Un avis partagé par François-Xavier Ceccoli, maire de San Giuliano et élu de La Corse dans la République : « La perception des gens du continent sur le Green Pass a été négative. Il aurait été très dangereux de rester sur une proposition qui aurait eu des dommages collatéraux énormes sur l’économie corse. La saison touristique est capitale ». Cependant, s’il se félicite des mesures gouvernementales qui « ont le mérite d’exister », il reconnaît que « la vigilance doit rester de mise. En autorisant l’arrivée des touristes, on va mathématiquement multiplier le risque d’infection. Il faudra qu’on soit extrêmement vigilants sur les moyens qui ont été mis en place par l'Etat. Ces moyens seront-ils adaptés à ce qui pourrait arriver ? Seront-ils suffisants ? C’est la vraie question ! Il faudrait quand même préparer un plan B ». Pour lui aussi, l’urgence porte sur les transports : « On nous dit que les prix explosent, qu’il n’y a pas de place… On nous dit tout et n’importe quoi ! Il serait judicieux de nous donner des éléments sur le sujet ».



La nécessité des tests

La position de la majorité territoriale est livrée sans fard par les élus médecins qui la composent, que ce soit le Dr François Benedetti pour Corsica Libera ou le Dr Danielle Antonini pour Femu a Corsica. Cette dernière, médecin ajaccien, revient, comme l’avait fait Bianca Fazi, lors de la session précédente, sur le contexte sanitaire corse, le manque de lits et l’épuisement du corps médical, avant de résumer froidement et simplement la situation : « L’Etat a choisi, seul, de mettre en œuvre ce dispositif et devra, donc, l’assumer. Nous prenons acte qu’une partie de nos principes est reprise alors que ces mêmes principes étaient considérés comme inapplicables ou infondés. Nous continuons à penser qu’il faut informer et sensibiliser les voyageurs, notamment sur l’importance des mesures barrières, mais nous maintenons qu’il faudra tester, tester et encore tester ! ».