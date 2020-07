Tourisme - César Filippi : "On soigne une maladie grave avec de l'aspirine !"

Les récentes mesures, annoncées par le Préfet de Corse, Franck Robine, pour lutter contre l'économie parallèle liée au tourisme ont, certes, vocation à mettre un terme à certaines pratiques, mais à y regarder de plus près, ce chiffre de 85% de locations saisonnières non-déclarées à de quoi surprendre. Au regard de son ampleur, ce phénomène n'est, donc, pas récent, loin de là ! Pour César Filippi, hôtelier à Portivechju, et la Fédération di L'Uparaghji Di U Turismu Corsu, l'essentiel est de savoir si ces mesures fiscales, censées décourager les contrevenants, sont conjoncturelles ou bien alors, " et ce serait une très bonne chose, structurelle, c'est à dire qu'elles seraient décidées de manière formelle par Bercy qui, jusque-là, malgré nos fréquentes visites, s' y est toujours refusé ".



Une révélation !

Des mesures qui ne semblent pas convaincre le secteur hôtelier insulaire. César Filippi avoue sa perplexité : " Je pense que nous sommes là, plus dans la forme que dans le fond, et cela est dû au simple fait que d'un seul coup, l'Etat a eu une révélation ! Il est vrai que mieux vaut tard que jamais, mais quand même ! C'est un mal qui ne date pas d'hier ! A titre personnel, cela fait 18 ans que je dénonce cette maladie qui gangrène le tourisme corse. Tout cela est su au plus haut-niveau de l'Etat, à savoir le ministère compétent en la matière. Il n'y a pas eu jusqu'alors de réactions et si j'osais une métaphore : on est en train de soigner une maladie grave avec de l'aspirine ! Pour celles et ceux qui auraient tendance à avoir la mémoire courte, pareille volonté avait été affichée par le Préfet Mirman, le seul a avoir eu le courage de s'y pencher, voici 6 à 7 ans. Pour faire simple, le résultat avait été dérisoire. Une centaine d'infractions ont été relevées, en très grande majorité des gens résidant en Corse ".



Dans le mur

La Corse compte 92 000 résidences secondaires et 30 000 appartements qui ont bénéficié des lois Cellier, Pinel ou Duflot. Et pour le patron du Belvédère, quand on évoque les locations non-déclarées, " Il ne s'agit pas d'épingler le résident local à l'année qui, durant un mois, loue sa maison, à condition qu'il fasse cela dans les règles, pour payer son crédit, histoire de mettre un peu d'huile dans la soupe. Il s'agit de personnes qui font de la spéculation au mépris des lois en vigueur. Si l'on fait un rapide calcul avec une moyenne basse de trois personnes par unité d'habitation, entre les 92 000 résidences secondaires et les 30 00 appartements, on dépasse la population actuelle de la Corse ". D'où, selon lui, l'urgence de prendre de vraies mesures pour lutter contre ces pratiques. " Si cet effort n'est pas fait, nous allons dans le mur, car se profile une crise sociale majeure qui va impacter toute l'économie insulaire qui dépend majoritairement du tourisme ".