Tour du Lac de l'Ospedale : Luc Meslier et Eric Goncalves s'imposent à Cartalavonu

Sur la 16 kilomètres le sociétaire de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme, Luc Meslier devait mener la course, pratiquement, de bout en bout pour finalement l'emporter dans le temps de 1h35'20. Le second de cette épreuve, Christophe Cicero a terminé à plus de deux minutes du vainqueur. La troisième place est revenue à Luc Caffier qui a bouclé son parcours en 1h43'19. Du côté des dames le succès a souri à Marie-Anne Chevally, (17e au général) qui a réalisé 1h58'03.

Au niveau des 10 kilomètres le scénario a été identique. Le Porto-Vecchiais, Eric Goncalves, qui effectuait son retour à la compétition, a pris d'entrée de jeu les commandes de la course pour ne plus les lâcher. Au bout du compte, il s'imposait en 50'12. Guillaume Sanchez finissait par le talonner en fin de course et parvenait à accrocher la deuxième place (50'43). Quant à Luc Brigatti il occupait la troisième place du podium en 51'37. La victoire chez les féminines est revenue à Claire Vrolant qui décroche, de plus, une très belle dixième place au classement général dans le temps de 57'55.

