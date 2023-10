Tour de Corse historique : Une version 2023 très attendue

Mardi en milieu de matinée, la première voiture sera au départ de la spéciale Kamiesch-Bavella qui lancera le Tour de Corse historique avec ses 380 inscrits. Vont débuter, alors cinq jours de compétition qui raméneront les équipages sur le terre-plein de la Marine à Porto-Vecchio où sera implanté, samedi, le podium final. Le départ sera donné lors de la spéciale Kamiesch-Bavella en milieu de matinée. Cette édition 2023 promet des défis passionnants le long des 18 épreuves spéciales, avec des prétendants de renom.



Dans la catégorie VHC (Véhicules Historiques de Compétition), le tenant du titre Alain Oreille se prépare à défendre sa couronne face à une liste impressionnante de challengers, dont Romain Dumas (Porsche), vainqueur en 2016.

Une liste de prétendants où l'on retrouve en bonne place Thomas Argenti, lauréat du J2 au volant de la M3 l’année dernière, et qui décidé de relever un nouveau défi en partant en VHC sur une Porsche. Les Porto-Vecchiais Joël Marchetti, sur la troisième marche du podium en 2022 avec la MK1, et Anthony Agostini, le vainqueur 2021, avec la MK2, seront des concurrents sérieux pour la lutte au podium.



Il conviendra, aussi, de miser une petite pièce sur Jean Florent (Porsche) auteur d’un bon début de rallye l’année passée avant d’être contraint à l’abandon. Dans les rangs des M3, qui portent la catégorie J2, les trois membres du podium 2022 à savoir, Thomas Argenti, le vainqueur qui bascule en VHC, mais aussi Pierre Vivier et Patrick Bernardini ont déclaré forfait. Le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia,leader l'année passée avant son abandon en Balagne fait partie des favoris tout comme Christophe Vaison et Christophe Casanova.



A suivre, également, Jérôme Mancini, au pied du podium 2022, en constante progression et qui aura une belle carte à jouer.