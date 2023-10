Tour de Corse historique 2023 : 18 spéciales pour un sacre

Nous y sommes, et à quelques heures du départ officiel du 23e Tour de Corse historique, la pression est montée d'un cran sur le terre-plein de la Marine à Porto-Vecchio centre névralgique de l’épreuve où tout commence le 10 octobre et où tout finira le samedi 14.

Une version 2023 qui promet d'être riche en rebondissements, avec un départ mardi qui comprend trois spéciales dans la région de la Rocca, dont une descente spectaculaire du côté de Bacinu, dans le cadre de l'étape Porto-Vecchio - Porto-Vecchio.

Le mercredi 11, les équipages au départ de la Cité du Sel prendront la direction de Borgo-Lucciana à terme de la deuxième étape. Une deuxième journée qui comportera le tronçon le plus long du tour à savoir Tallone – Pietra di Verde et ses 42,6 kilomètres. Un morceau de bravoure, certes encore loin de la ligne d’arrivée, mais qui pourrait avoir des conséquences certaines selon que cela se passe bien ou mal. Jeudi, au sortir du parc fermé de Borgo, les équipages se rendront en Balagne et plus exactement Calvi au terme de cette troisième étape qui comprendra quatre spéciales.

L’avant-dernière étape vendredi débutera très tôt, dès 7h48, avec l’iconique est très attendue spéciale de Notre-Dame de la Serra (28,4 km) qui lancera la journée. Une étape longue dans tous les sens du terme pour rejoindre Propriano où les équipages passeront leur dernière nuit sur le 23e TDCH.



Samedi, le baisser de rideau entre Propriano et Porto-Vecchio comprendra, de nouveau quatre tronçons chronométrés avec une entame dans Sollacaro – Bicchisano. La plus longue spéciale de cette cinquième étape à savoir Chialza – Pont d’Acuravu (20,7 km) vaudra le déplacement, car tout en descente. Une ES où il faudra avoir le cœur bien accroché, à moins que tout ne soit joué. Le final se disputera dans la classique Chialza – Oronu. Le TDCH vivra alors son dénouement, mais comme se plaisent à le dire les pilotes : « le rallye est fini quand on rentre au parc fermé…. »