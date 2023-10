Tour de Corse Historique : Romain Dumas nouveau leader

C’est en leader que le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia quittait le parc fermé ce vendredi matin à Calvi pour l’avant-dernière étape de ce 23e Tour de Corse historique qui ramenait les équipages en Corse-du-Sud et plus exactement à Propriano.



Quatre spéciales et non des moindres étaient au programme avec en tout premier lieu le chrono mythique de Notre-Dame de la Serra et ses 28 kilomètres.



Alain Oreille, le troisième du général, y frappait un grand coup en signant son premier scratch du rallye en 18’01 laissant Christophe Vaison (M3) à 16’’ et Bertrand Fassio (M3) à 17. La Porsche d'Oreille faisait la loi alors que Capanaccia n’était que 5e et Dumas 7e.



Dumas prend les commandes

C’est dans la spéciale suivante, Galeria-Curzo, que s’effectuait la bascule favorable à Romain Dumas. Ce dernier propulsait sa Porsche en haut de la feuille de résultat en bouclant les 27 kilomètres en 17’01 en étant 22 secondes plus vite que l’autre Porsche, celle d’Alain Oreille, alors que Christophe Casanova plaçait sa M3 à la troisième place à 28’’. Mais la mauvaise opération était pour Olivier Capanaccia, huitième, qui concédait 52 secondes à Romain Dumas et perdait dans cette ES la tête du rallye pour 32 secondes. La révolte ne tardait pas pour le Porto-Vecchiais qui signait le scratch (8’40’’) dans le 13e chrono Plage du Liamone - Calcatoggio reprenant six secondes à Dumas qui terminait troisième devancé par Alain Oreille qui le précédait de 4 secondes. Avant d’entrer dans la dernière, mais surtout la plus longue spéciale du jour Albitreccia-Stiliccione avec presque 30 kilomètres, Dumas comptait 26 secondes d’avance du Capanaccia et 28 sur Oreille.

Romain Dumas allait faire parler la poudre en réalisant le meilleur temps en 21’05. Alain Oreille concédait 10 secondes, Christophe Vaison 12 et Capanaccia 13. Au terme de cette avant-dernière journée, le bilan comptable était bon pour Romain Dumas, leader du rallye et du VHC avec 38 secondes d’avance sur Oreille (2e VHC) et 39 sur Capanaccia, en tête des J2.



La quatrième place du général est occupée par Christophe Vaison (2e J2), mais déjà à 1’55. Casanova boucle le top cinq en même temps que le podium provisoire J2 à 2’07’’. Quant à la troisième place des VHC, elle est la propriété pour l’heure de Jean Florent 7e de ce classement général.



Samedi le 23e Tour de Corse vivra sa dernière journée avec quatre ultimes spéciales, soit un peu plus de 70 kilomètres de chrono. Les concurrents s’élanceront du parc fermé de Propriano pour disputer les quatre dernières épreuves spéciales du rallye et rejoindre le podium final qui les attendra à Porto-Vecchio. Les équipages toujours en course devront encore parcourir 70 km contre le chronomètre afin de se départager dans la hiérarchie des différentes catégories.



Romain Dumas semble confortablement installé en tête du TDCH. La lutte promet d’être chaude entre Oreille et Capanaccia pour la deuxième place. Pour autant tout peut encore arriver et un rallye n’est terminé qu’une fois rentré au parc fermé. C’est-à-dire après la dernière spéciale d’Oronu.