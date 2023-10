Tour de Corse Historique : Capanaccia leader devant Dumas

Cette troisième étape débutait dans Ponte Novu - San Lorenzu où Olivier Capanaccia signait le scratch devant Christophe Casanova à 12'' et Romain Dumas à 15''. Le pilote Porto-Vecchiais, déjà leader du J2, s'emparait du classement général pour 5 secondes. Capanaccia récidivait dans l'ES 8 Pont de Castirla - Taverna où cette fois il s'imposait avec 4'' d'avance sur Romain Dumas, premier pilote Porsche, alors que le très expérimenté Alain Oreille pointait à la troisième place à 5''.



Dans les 27 kilomètres de l'avant-dernière spéciale du jour Novella-Olmi Capella, où les moyennes avoisinaient les 100 km/h, Romain Dumas était le plus rapide en 16'23 mais surtout collait 9 '' à Capanaccia et 12 à Christophe Vaison. Résultat des courses à ce moment du rallye Capanaccia et Dumas étaient à égalité en termes de "chrono". Dans l'ultime ES du jour Speloncato - Muro (24,8 km) encore plus rapide que la précédente; Olivier Capanaccia imposait un rythme élevé à ses adversaires en l'emportant avec 8'' d'avance sur Romain Dumas et 13'' sur Alain Oreille.



Ce soir au terme de cette troisième étape, le 23e Tour de Corse est mené par Olivier Capanaccia, également chef de file des J2, devant Romain Dumas, 1er en VHC, à 8'' et Alain Oreille, deuxième du VHC, à 52''. Au pied de ce podium provisoire on retrouve Christophe Vaison (2e J2) sur la M3 mais déjà à 1'33 qui devance l'autre M3 celle de Christophe Casanova, également, à 1'33.



Demain matin les équipages reprendront la route pour rejoindre la Corse du Sud au terme de l'étape Calvi - Propriano qui comprendra quatre tronçons chronométrés.