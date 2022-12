Toulouse FC - AC Ajaccio : Olivier Pantaloni "s’attend à un match très difficile"

Les compositions probables de Toulouse-Ajaccio



Pour cette rencontre, Toulouse sera privé de Desler, Keben, Genreau, Tsingaras et Healy qui sont blessés. Dans les rangs ajacciens, Barretto, Botué et Spadanuda sont blessés et forfaits. Qazim Laci vient quant à lui de quitter le club et s'est engagé au Sparta Prague.



L'équipe probable de Toulouse : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Elebi - Dejaeger, Spierings, Van den Boomen - Rataro, Dallinga, Chaïbi.



L'équipe probable d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné - Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaïli, Touzghar, El Idrissy.