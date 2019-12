Tocc'à Voi. Téléthon à Saint-Florent : Merci à toutes et à tous pour votre générosité!

Au delà du Téléthon ce fut une journée pleine de partage et de convivialité qui a rassemblé tous les Saint-Florentins et les habitants de la micro région ! Merci à toutes et à tous pour votre générosité! Grâce aux dons des particuliers et des commerçants et de tout ceux qui ont participé à la réussite de cette journée, le village de Saint-Florent envoie à l’AFM Téléthon la somme de 3040€.



Vendredi, les élèves de l’école élémentaire ont réalisé une course de relais malgré la pluie! Un grand bravo à eux ainsi qu’à leurs enseignants, ils ont récolté 327€ grâce à la vente des tickets. La journée de samedi s’est déroulée sous un grand soleil et les bénévoles du Téléthon et de l’association « Animations et culture » ont œuvré toute la journée pour vendre des clémentines et des gâteaux généreusement offerts. Les pompiers ont proposé une descente en tyrolienne sur la place et une initiation aux gestes de premiers secours durant toute la matinée et ont terminé la journée avec un repas en musique à la caserne ! A midi, tout le monde s’est régalé avec les merguez, figatelli cuits au barbecue sur la place, accompagnés d’un verre de vin. La journée s’est poursuivie avec un concours de boules qui a eu beaucoup de succès avec 50 participants, qui ont remporté des bouteilles de vins offertes par le domaine Devichi. Les bénévoles ont également vendu des billets de tombola toute la journée ainsi que des tickets pour deviner le poids du panier garni à remporter qui était de 16 kilos ! Le fil rouge de la journée : remplir le grand sapin de décoration de noël avec un mot ou un dessin pour les enfants malades, défi relevé haut la main grâce à la créativité des enfants et des plus grands ! Mardi 17 décembre les élèves du collège de Saint-Florent ont également réalisé une course au profit du Téléthon. Merci à toutes et à tous pour votre générosité!"



Les bénévoles du téléthon.