Tirs mortels du Lamparo : ouverture d'une information judiciaire

À la suite des coups de feu tiré lundi soir vers 23h30 au « Lamparo » à Ajaccio, le parquet a décidé d'ouvrir "une information judiciaire criminelle du chef de tentative de meurtre et meurtre " indiquait en cette fin de soirée et de veille de Noël Nicolas Septe, le procureur de la République d'Ajaccio..

Toujours selon les informations fournies par le procureur "à ce stade de l'enquête, la personne identifiée comme étant l’auteur des faits serait âgée d’une quarantaine d’années et est activement recherchée par les services de police judiciaire".



Dans la même communication, le Parquet d'Ajaccio demande à toute personne susceptible de faire avancer l'enquête d'apporter leurs concours aux services chargés des investigations.

"En dépit de l’émoi et de la tristesse parfaitement légitimes qui résultent de cet acte criminel, il est demandé à toute personne qui aurait des éléments à apporter aux enquêteurs de se manifester auprès des services de la police judiciaire d’Ajaccio et de ne pas interférer dans l’enquête actuellement suivie par le magistrat instructeur".





Selon la même source "les investigations sont nombreuses et avancent rapidement".

Plusieurs pistes sont en cours d’exploitation afin de parvenir à l’interpellation dans les plus brefs délais de la personne identifiée comme ayant été à l’origine de cet acte criminel.

Un soutien psychologique a également été proposé aux familles des victimes par l’intermédiaire de la CORSAVEM

L’autopsie du jeune pompier décédé à la suite du tir mortel aura lieu jeudi.