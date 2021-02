Tirs de CRS à Bastia : le conducteur s'est constitué prisonnier

L'homme qui avait refusé d'obtempérer lors d'un banal contrôle routier, entamant ainsi une course poursuite dans Bastia avec des CRS, s'est finalement constitué prisonnier. Il s'est présenté ce mardi 9 février devant le tribunal de Bastia avec son avocat. "L'homme est actuellement en garde à vue", précise Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia.



Pour rappel, ce samedi 6 février aux alentours de 16h30, un homme au volant d'une voiture blanche avait refusé de se soumettre à un contrôle routier de CRS. Pour tenter de stopper sa fuite, les forces de l'ordre ont tiré sur les roues du véhicule à une vingtaine de reprises. Celui-ci a terminé sa course à l'Arinella, où le conducteur poursuivi avait abandonné son véhicule.



Depuis, il était activement recherché par la police judiciaire, en charge du dossier.

Le parquet de Bastia avait ouvert une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur les forces de police", ainsi que "refus d'obtempérer aggravé". Qualification initiale, qui avait vocation à évoluer une fois que l'individu serait interpellé et entendu.