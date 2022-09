Thomas Pesquet à Bastia : "plus on va loin dans l'espace, plus on essaye de répondre à des questions sur nous-même"

- Venir à Bastia, en Corse, c’était important pour vous ?

- Oui, c'est important. Après la dernière mission, j'ai essayé d'aller voir un peu tout le monde. Évidemment, je ne peux pas aller dans toutes les villes de France, mais j’ai essayé de ne pas me cantonner à Paris, et d'aller voir un peu tous les territoires, d'aller parler à tout le monde. J'ai eu la chance de voir toutes les régions de l’hexagone depuis la station. Je voulais ensuite réconcilier la vue de l'espace avec la vue de près afin de rencontrer les gens.



- Lors de votre mission à bord de la Station Spatiale Internationale vous avez partagé beaucoup d'images de la Corse via les réseaux sociaux. C'est un territoire que vous aimez particulièrement ?

- Oui, j'ai eu la chance de venir un certain nombre de fois. J'ai un très bon ami qui s'est marié ici. J'étais son témoin. Donc je ne suis pas Corse, évidemment, mais je ne suis pas non plus complètement un touriste. En plus les territoires en bord de mer et les îles, sont bien visibles depuis la station spatiale. Ils sont très faciles à repérer et photographier. J’ai eu la chance de prendre quelques photos de l’ ile , de les partager. Il me semble qu'elles ont été assez laikées .



- Avec vos publications sur les réseaux sociaux, vous essayez de vulgariser les sciences et les mettre à la portée de tous...

- Oui, ce que j' essaye de faire, ce n'est pas juste de mettre des belles photos et de partager ce qu’on voit depuis la station spatiale, même si ça fait rêver un petit peu les gens...Ce qui est vraiment important c'est de partager ce qu'on y fait dans la station, car on y fait beaucoup de recherche. Donc sur l es réseaux mo i , je faisais une fois de temps en temps une belle photo et d'autres fois j'expliquais la recherche en physiologie, en physique des fluides, à quoi ça sert , comme on le fait ... etc. Je pense que ça a intéressé les gens. Le but de ma visite à Bastia, et de la conférence que j’ai donné est justement de diffuser un petit peu cette culture scientifique.



- C'est important selon vous d'aller à la rencontre du public, avec des initiatives comme celles-ci, pour, peut-être, créer des vocations ?

- Moi je trouve que c'est important parce que c'est là que tout commence. En fait, c'est à l'échelle locale que l'on va rencontrer les jeunes, qu’on les intéresse et qu’on va les propulser ensuite vers des carrières, des études qui vont aller plus loin, plus haut, etc. Mais ça commence ici, au niveau local. Moi, je le sais parce que c'est ce que c'était mon histoire à moi.

Je suis originaire d’un petit village en Normandie et mes parents, enseignants, étaient aussi acteurs de la vie locale. Ma mère s'occupait de la bibliothèque, mon père était entraîneur bénévole du club de foot . Ils m’ont toujours fait participer à la vie culturelle et c’est comme ça qui est ma passion pour l’espace. C'est grâce à des expositions comme « Explore Mars », à des conférences comme celle de samedi qu'on prend par la main les jeunes , qu'on essaie de les envoyer sur ces trajectoires là. Et puis on espère que ses trajectoires vont aller très, très haut, très, très loin.



- Les 800 places pour assister à la conférence de Bastia ont été vendues en une heure. Vous vous attendiez un tel engouement des Corses pour vous ?

- C'est super qu’ autant de monde ait souhaité participer. Malheureusement, on s'est mis dans la plus grande salle de Bastia et on l' a remplie. Quelqu’un avait proposé d'aller se mettre au stade de Furiani . Mais ça, c’était un petit peu ambitieux !!!!! Donc on a essayé d'accueillir le plus grand nombre de personnes possibles , les autres ont pu me suivre sur la chaîne You Tube de la mairie où la conférence a été diffusée. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu y avoi r de place, ça veut dire qu'il faudra refaire une édition.